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Царьград

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СК возбудил дело за осквернение Ржевского мемориала Советскому Солдату

СК возбудил дело за осквернение Ржевского мемориала Советскому Солдату

СК России возбудил уголовное дело по факту осквернения Ржевского мемориала Советскому Солдату. Видео с инцидентом появилось в социальных медиа.

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