Спички - не игрушкаПолитика«Газпром» неспроста дал Молдавии газ Контракт «Газпрома» с Кишинёвом есть грамотный спланированный план России не оставить Приднестровье без газа.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ЛисовскийВозможно они и правы . Это единственный раз когда я поддерживаю наше правительство . Ну , а всю эту чушь с Сандрой надо проработать нашим СМИ . Надо дать понять молдаванам , как это всё низко и глупо.Людмила КичигигаДа, не заплатят молдоване. Ни за себя, ни за Приднестровье. И им все спишут. Как всегда.владимир кирилюкПо себе знаешь?Наталья ИвановаДа уж... Пусть за газ в Приднестровье платят...Комментировать
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