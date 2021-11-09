Спички - не игрушка

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«Газпром» неспроста дал Молдавии газ

«Газпром» неспроста дал Молдавии газ

Контракт «Газпрома» с Кишинёвом есть грамотный спланированный план России не оставить Приднестровье без газа.

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Александр Лисовский
Возможно они и правы . Это единственный раз когда я поддерживаю наше правительство . Ну , а всю эту чушь с Сандрой надо проработать нашим СМИ . Надо дать понять молдаванам , как это всё низко и глупо.
Людмила Кичигига
Да, не заплатят молдоване. Ни за себя, ни за Приднестровье. И им все спишут. Как всегда.
владимир кирилюк
По себе знаешь?
Наталья Иванова
Да уж... Пусть за газ в Приднестровье платят...

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