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Царьград

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Пора заканчивать: Украинские военные намекнул - ресурсов осталось лишь полгода войны

Пора заканчивать: Украинские военные намекнул - ресурсов осталось лишь полгода войны

Украинские военные дали понять депутатам, что войну желательно закончить в первой половине этого года, сообщил нардек Бурмич.

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