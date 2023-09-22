Футбольная команда из Текстильщиков стала победителем межрайонных соревнований

Завершился межрайонный этап Школьной спортивной лиги по футболу. Команда школы имени Фридмана за два игровых дня не проиграла ни одного матча и вышла в следующий этап с первого места! Об этом сегодня сообщили в администрации учебного заведения.
Завершился межрайонный этап Школьной спортивной лиги по футболу. Команда школы имени Фридмана за два игровых дня не проиграла ни одного матча и вышла в следующий этап с первого места! Об этом сегодня сообщили в администрации учебного заведения.
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