У нас в Текстильщиках

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Футбольная команда из Текстильщиков стала победителем межрайонных соревнований

Завершился межрайонный этап Школьной спортивной лиги по футболу. Команда школы имени Фридмана за два игровых дня не проиграла ни одного матча и вышла в следующий этап с первого места! Об этом сегодня сообщили в администрации учебного заведения.

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