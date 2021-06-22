Чтобы Solaris не гремел колпаками — гаражный лайфхак

Седан корейского производства Hyundai Solaris является самым востребованным на российском рынке.Однако, машина относится к бюджетному классу, поэтому имеет несколько недочетов, которые обязательно нужно учитывать во время активной эксплуатации.
Седан корейского производства Hyundai Solaris является самым востребованным на российском рынке.Однако, машина относится к бюджетному классу, поэтому имеет несколько недочетов, которые обязательно нужно учитывать во время активной эксплуатации.
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