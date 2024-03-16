Boeing рекомендовал проверить кресла пилотов после инцидента с потерей высоты

Boeing рекомендовал авиакомпаниям проверить кресла пилотов после инцидента с резкой потерей высоты. Ранее самолет 787 Dreamliner чилийской Latam во время полета провалился на 100 метров, в результате чего пострадали 50 человек.
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