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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Boeing рекомендовал проверить кресла пилотов после инцидента с потерей высоты

Boeing рекомендовал авиакомпаниям проверить кресла пилотов после инцидента с резкой потерей высоты. Ранее самолет 787 Dreamliner чилийской Latam во время полета провалился на 100 метров, в результате чего пострадали 50 человек.

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