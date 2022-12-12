БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ИСКУССТВЕННОЕ ДЫХАНИЕ УКРАИНЫ: КОГДА ОТКЛЮЧАТ ИВЛ?

ИСКУССТВЕННОЕ ДЫХАНИЕ УКРАИНЫ: КОГДА ОТКЛЮЧАТ ИВЛ?

ФОТО: ROSTYLE/SHUTTERSTOCK.COM СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ Государства как люди. Они рождаются, живут и умирают, если это, конечно, не какое-нибудь опереточное Сан-Марино, существующее уже почти 2 тысячи лет только потому, что до него никому нет никакого дела.

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