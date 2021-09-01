Закон и Порядок

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На Украину надвигается новая волна уничтожения школ

На Украину надвигается новая волна уничтожения школ

Украинские чиновники стараются экономить на образовании для детей В Ивано-Франковской области проходит акция протеста — 30 августа жители села Яворов перекрыли автомобильную трассу, пропуская только автомобили «скорой помощи» и машины с детьми.

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