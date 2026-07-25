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FiNE NEWS

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В результате удара по выставке вооружений в Киевской области погибла одна из руководителей госохраны Украины

В Киевской области во время ракетного удара по военной выставке погибла Валентина Савицкая — глава центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления государственной охраны Украины.

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