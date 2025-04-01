Картинки в стиле Ghibli перегрузили серверы OpenAI — выпуск новых функций замедле...

Картинки в стиле Ghibli перегрузили серверы OpenAI — выпуск новых функций замедленГенеральный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) заявил, что из-за высокой популярности нового инструмента генерации изображений в ChatGPT компания столкнулась с перегрузкой оборудования, из-за чего выход новых продуктов и функций придётся ограничить.