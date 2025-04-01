НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Картинки в стиле Ghibli перегрузили серверы OpenAI — выпуск новых функций замедле...

Картинки в стиле Ghibli перегрузили серверы OpenAI — выпуск новых функций замедле...

Картинки в стиле Ghibli перегрузили серверы OpenAI — выпуск новых функций замедленГенеральный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) заявил, что из-за высокой популярности нового инструмента генерации изображений в ChatGPT компания столкнулась с перегрузкой оборудования, из-за чего выход новых продуктов и функций придётся ограничить.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх