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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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С Днём России, Севастополь и Крым!

С Днём России, Севастополь и Крым!

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравил горожан с Днём России. «Дорогие севастопольцы, поздравляю вас с Днём России! Наш президент Владимир Владимирович Путин сказал: Россия не просто страна, а действительно отдельная цивилизация: это многонациональная страна с большим количеством традиций, культур, вероисповеданий.

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Алексадр Вовк-Михайлов
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14 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
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14 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
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