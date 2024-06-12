С Днём России, Севастополь и Крым!

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравил горожан с Днём России. «Дорогие севастопольцы, поздравляю вас с Днём России! Наш президент Владимир Владимирович Путин сказал: Россия не просто страна, а действительно отдельная цивилизация: это многонациональная страна с большим количеством традиций, культур, вероисповеданий.