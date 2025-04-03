Жители карельской деревни готовятся к уличному опросу

В Вокнаволоке планируется проведение опроса жителей по поводу формирования рыбоводного участка на озере Верхнее Куйто Фото:RuNews В соцсети появился пост, который предупреждает жителей Костомукшского округа, что на озере Верхнее Куйто может появиться еще одно форелевое хозяйство.
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