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English Open 2026. Марко Фу vs Рики Уолден (видео)

English Open 2026. Марко Фу vs Рики Уолден (видео)

Рики Уолден нанес поражение Марко Фу со счетом 4-3 и вышел в первый раунд English Open 2026 Марко Фу (фото: SnookerHQ)Все Новости турнира Квалификация - результаты, статистика Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - квалификация Рики Уолден нанес поражение со счетом 4-3 Марко Фу в напряженном решающем фрейме матча второго отборочного раунда English Open 2026.

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