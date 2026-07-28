English Open 2026. Марко Фу vs Рики Уолден (видео)

Рики Уолден нанес поражение Марко Фу со счетом 4-3 и вышел в первый раунд English Open 2026 Марко Фу (фото: SnookerHQ)Все Новости турнира Квалификация - результаты, статистика Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - квалификация Рики Уолден нанес поражение со счетом 4-3 Марко Фу в напряженном решающем фрейме матча второго отборочного раунда English Open 2026.