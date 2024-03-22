Собянин: Более 20 летних бассейнов откроется в Москве в этом году

В летний сезон москвичи насладятся отдыхом у воды Летний сезон прошлого года запомнился множеством ярких событий, в их числе открытие 15 летних бассейнов – на Северном речном вокзале, на территории «Острова мечты», в «Лужниках», в городских парках и на фестивальных площадках столицы.
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