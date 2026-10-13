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Царьград

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В Краснодаре сняли сигнал опасности атаки БПЛА и объяснили действия при находке обломков

В Краснодаре сняли сигнал опасности атаки БПЛА и объяснили действия при находке обломков

Власти Краснодара сняли предупреждение об угрозе атаки беспилотников, действовавшее в краевом центре, и одновременно напомнили жителям о правилах поведения при обнаружении обломков сбитых дронов: звонить по номеру 112, не приближаться к находке и не фотографировать её.

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