В Краснодаре сняли сигнал опасности атаки БПЛА и объяснили действия при находке обломков

Власти Краснодара сняли предупреждение об угрозе атаки беспилотников, действовавшее в краевом центре, и одновременно напомнили жителям о правилах поведения при обнаружении обломков сбитых дронов: звонить по номеру 112, не приближаться к находке и не фотографировать её.
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