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Экс-форвард «Вашингтона», «Миннесоты» и «Колорадо» Обе-Кюбель стал клиентом агентства Winners: «Рады представлять интересы Николя в КХЛ»

30-летний бывший нападающий « Вашингтона », «Миннесоты», «Филадельфии» и других клубов НХЛ  Николя Обе-Кюбель стал клиентом агентства Winners.

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