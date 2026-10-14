Антирекорд в европейских газовых хранилищах

Европейские газовые хранилища заполнены значительно ниже желаемого уровня. В Германии запасы составляют 59%, в Словакии — 56%, а в Латвии — всего 49%.
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