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Антирекорд в европейских газовых хранилищах

Антирекорд в европейских газовых хранилищах

Европейские газовые хранилища заполнены значительно ниже желаемого уровня. В Германии запасы составляют 59%, в Словакии — 56%, а в Латвии — всего 49%.

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