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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Атланта» продлила контракт с гардом Мэттью Берджероном

«Атланта Фэлконс» продлили контракт с гардом Мэттью Берджероном. По данным ESPN, новое соглашение рассчитано на четыре года и $96 млн, из которых не менее $60 млн гарантированы на случай травмы.

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