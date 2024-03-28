ГИБДД выпустила экстренное предупреждение о снеге и гололеде на свердловских трассах

Мокрый снег шел в Свердловской области всю ночь. К утру на дорогах образовалась аварийная обстановкаС просьбой быть максимально осторожными на Серовском и Пермском трактах обратились 28 марта к водителям в ГИБДД Свердловской области.
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