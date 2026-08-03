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Развитие спортивной инфраструктуры: глава спорткомитета Тверской области посетил «Конаковский лёд»“

Развитие спортивной инфраструктуры: глава спорткомитета Тверской области посетил «Конаковский лёд»“

Руководитель спорткомитета Тверской области оценил работу СЛК «Конаковский лёд». 1 августа 2026 года спортивно‑ледовый комплекс «Конаковский лёд» посетил руководитель Комитета по физической культуре и спорту Тверской области Алексей Евгеньевич Петухов.

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