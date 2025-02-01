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Лебедев: хранилище нефтепродуктов в Одесской области поражено ударами БПЛА

Лебедев: хранилище нефтепродуктов в Одесской области поражено ударами БПЛА

В городе Измаил Одесской области атака беспилотников поразила склады и хранилище нефтепродуктов. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

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