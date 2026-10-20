SITCo ES Potential Ideas - 10/20/26 Micro E-mini S&P 500 Index Futures CME_MINI:MES1! SITCo_ SITCo | Approved Setup Watchlist — Tuesday, October 20 Regime: Tactical Risk-Off / Failed Repair MES rejected 7,765, rotated around 7,739, then weakened below balance in evening trading.
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