SITCo ES Potential Ideas - 10/20/26 Micro E-mini S&P 500 Index Futures CME_MINI:MES1! SITCo_ SITCo | Approved Setup Watchlist — Tuesday, October 20 Regime: Tactical Risk-Off / Failed Repair MES rejected 7,765, rotated around 7,739, then weakened below balance in evening trading.