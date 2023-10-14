Минобороны РФ показало удары дронов по пехоте ВСУ

Министерство обороны России представило общественности кадры ударов по позициям ВСУ. В комментарии к видео говорится, что удары были нанесены операторами беспилотных летных аппаратов Южной группировки войск по окопам украинской пехоты, и заставили украинских бойцов оставить позиции.