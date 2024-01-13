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Военное обозрение

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В ВСУ 59-ю бригаду вооружили танками Leopard 1A5 бельгийской армии

В ВСУ 59-ю бригаду вооружили танками Leopard 1A5 бельгийской армии

Бельгийская машина представляет собой модернизированную версию оригинального 1A5.

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