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Леонид Вайсфельд: «Результативность Овечкина могут лимитировать только серьезные травмы. Если их не будет, он все рекорды побьет»

Леонид Вайсфельд высказался о результативности Александра Овечкина. Нападающий «Вашингтона» забил 804-й, 805-й и 806-й голы в лиге в ворота «Монреаля».

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