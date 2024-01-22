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Когда зубная боль требует немедленной медпомощи

Когда зубная боль требует немедленной медпомощи

В каких случаях зубная боль требует немедленного обращения за медицинской помощью, а когда визит к врачу можно отложить на более удобное время, объяснила в интервью радио Sputnik врач стоматолог-терапевт Наталья Кадькалова.

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