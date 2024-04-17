С 15 апреля по 15 мая пройдет городской месячник безопасного труда в организациях города Бобруйска без ведомственной подчинен...

С 15 апреля по 15 мая пройдет городской месячник безопасного труда в организациях города Бобруйска без ведомственной подчиненности´Охрана труда для работника - единственный способ сохранить свое самое главное богатство - жизнь, здоровье и трудоспособность работающего.