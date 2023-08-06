Как Россия может ответить на блокаду Киевом наших черноморских портов

Николай Герасименко

Автор, слава яйцам, что ты не имеешь допуска к принятию решений военного и государственного уровня. Не аналитическая статья, а сопли и слезы кабинетного бумагомарателя. Идёт настоящая война, при чём не с папуасами, а со всем западным враждебным миром. И потерь, к сожалению, не избежать.