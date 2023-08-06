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Как Россия может ответить на блокаду Киевом наших черноморских портов

Как Россия может ответить на блокаду Киевом наших черноморских портов

Дерзкая атака, совершенная украинскими террористами на российский танкер-химовоз, стоящий в Керченском проливе, ознаменовала новый этап противостояния между Россией, с одной стороны, Украиной и стоящим за ней коллективным Западом, с другой.

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Комментарии
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Николай Герасименко
Автор, слава яйцам, что ты не имеешь допуска к принятию решений военного и государственного уровня. Не аналитическая статья, а сопли и слезы кабинетного бумагомарателя. Идёт настоящая война, при чём не с папуасами, а со всем западным враждебным миром. И потерь, к сожалению, не избежать.
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12 час.
АС
Алексей Сафронов
...в первую очередь надо задавать эти вопросы не &quot;командованию ЧФ, а ВВП, который почему то решил воевать с мировым злом не только в &quot;белых перчатках&quot;, но и с помощью очередных &quot;мирных договоренностей&quot; с бандерлогами.
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11 час.

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