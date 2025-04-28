Татарстан ИННОПРОМда: Миңнеханов форумның пленар сессиясендә катнашты

Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов Ташкентта ИННОПРОМ Үзәк Азия пленар сессиясендә катнашты. Форумга 30 илдән 10 000нән артык катнашучы килгән, алар - хакимият органнары, бизнес җитәкчеләре, инженерлар, технологлар.
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