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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Татарстан ИННОПРОМда: Миңнеханов форумның пленар сессиясендә катнашты

Татарстан ИННОПРОМда: Миңнеханов форумның пленар сессиясендә катнашты

Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов Ташкентта ИННОПРОМ Үзәк Азия пленар сессиясендә катнашты. Форумга 30 илдән 10 000нән артык катнашучы килгән, алар - хакимият органнары, бизнес җитәкчеләре, инженерлар, технологлар.

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