В ДНР чиновников обвинили в мародерстве имущества завода на 500 млн рублей

Задержание троих чиновников по подозрению в хищении металлоконструкций с завода «Азовэлектросталь» на сумму более полумиллиарда рублей произвели правоохранители Донецкой Народной Республики, 7 декабря пишет «Коммерсантъ».
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