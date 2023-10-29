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Tochka Zрения

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Президиум Духовного управления мусульман РФ призвал не поддаваться на провокации

Президиум Духовного управления мусульман РФ (ДУМ) на фоне захвата антиизраильскими протестующими аэропорта Махачкалы призвал мусульман не поддаваться на провокации и не участвовать в протестах “Мы настоятельно призываем российских мусульман не поддаваться на провокационные призывы, сохранять человечность и патриотические чувства к нашей единой родине – России.

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