Бен Уоллес: «Два самолета с британским оружием уже в Киеве»

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассказал, что Англия отправила противотанковое оружие на Украину, передаёт корреспондент «Донбасс Сегодня» со ссылкой на заявление Министр рассказал, что два транспортных самолета уже приземлились в Киеве.