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Бен Уоллес: «Два самолета с британским оружием уже в Киеве»

Бен Уоллес: «Два самолета с британским оружием уже в Киеве»

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассказал, что Англия отправила противотанковое оружие на Украину, передаёт корреспондент «Донбасс Сегодня» со ссылкой на заявление Министр рассказал, что два транспортных самолета уже приземлились в Киеве.

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