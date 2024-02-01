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Закон, порядок, государство

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Отключение света запланировано на трех улицах Уссурийска 2 февраля

Отключение света запланировано на трех улицах Уссурийска 2 февраля

Временное отключение электричества ожидается 2 февраля. С 08.00 до 17.00 часов электричество отключат по улице Вокзальная дамба, 12.

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