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Царьград

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Грузия против нудистов из России: Конфликты на пляжах Аджарии

Грузия против нудистов из России: Конфликты на пляжах Аджарии

Местные жители и полиция говорят об увеличении количества нарушителей общественного спокойствия из России, включая нудистов.

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