Украинская армия потеряла 760 бойцов на запорожском направлении

РИАМО - 3 ноя. ВСУ потерял 760 бойцов на запорожском направлении. Помимо этого, были уничтожены четыре танка, 26 боевых бронированных машин, 27 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии, а также боевая машина РСЗО, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.