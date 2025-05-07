Лавров назвал позором закрытие воздушного пространства над Европой к 9 мая

МОСКВА, 7 мая, ФедералПресс. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал закрытие воздушного пространства европейскими странами для зарубежных лидеров, желающих посетить Москву на празднование Дня Победы 9 мая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии