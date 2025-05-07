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Лавров назвал позором закрытие воздушного пространства над Европой к 9 мая

Лавров назвал позором закрытие воздушного пространства над Европой к 9 мая

МОСКВА, 7 мая, ФедералПресс. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал закрытие воздушного пространства европейскими странами для зарубежных лидеров, желающих посетить Москву на празднование Дня Победы 9 мая.

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