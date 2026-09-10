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Пожар вскрыл опасную анонимность: кто ответит за дата-центр за $3,2 млрд, не знает даже пожарная охрана

Пожар вскрыл опасную анонимность: кто ответит за дата-центр за $3,2 млрд, не знает даже пожарная охрана

Дата-центр в Нью-Йорке обслуживает Anthropic и Google, но без воды, без сигнализации и без документовВ начале июня в недостроенном здании дата-центра Lake Mariner в городе Сомерсет (Нью-Йорк) вспыхнул пожар.

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