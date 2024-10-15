Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 911 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя Жук
    Эрнста только что назначили в Совет по культуре, который возглавляет Путин. Как вы думаете, уволят?После возвращения...
  • Anodtat
    Вот тебе пример мальчик, девочка Олежек Самойлов коммунист,военный замполит в советское время, после этого тебе мозг...Только Грозный и ...
  • ООО СибириадаЛ
    А Эрнст вообще то кому-нибудь подчиняется? Хочу проголосовать за его увольнение.После возвращения...

После возвращения предателя на Первый канал, в сети требуют снять Константина Эрнста с занимаемой должности

После возвращения предателя на Первый канал, в сети требуют снять Константина Эрнста с занимаемой должности

Интересная жизнь с Vera Star Мы много чего повидали за последние 2,5 года, но возращение на Первый канал человека, который желает прекращения существования нашей стране, такого, пожалуй, ещё не было.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЗК
Зинаида Коновалова
Боже, как тошнит от этих предателей! Эрнст должен быть следующий под зад
Ответить
1 час.
ООО СибириадаЛ
А Эрнст вообще то кому-нибудь подчиняется? Хочу проголосовать за его увольнение.
Ответить
7 мин.
ЗЖ
Зоя Жук
Эрнста только что назначили в Совет по культуре, который возглавляет Путин. Как вы думаете, уволят?
Ответить
1 мин.

Картина дня

наверх