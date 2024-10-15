После возвращения предателя на Первый канал, в сети требуют снять Константина Эрнста с занимаемой должности

Интересная жизнь с Vera Star Мы много чего повидали за последние 2,5 года, но возращение на Первый канал человека, который желает прекращения существования нашей стране, такого, пожалуй, ещё не было.
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