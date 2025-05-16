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Срочная госпитализация: трое пострадавших на пожаре в Салавате в критическом состоянии

Срочная госпитализация: трое пострадавших на пожаре в Салавате в критическом состоянии

В Салавате на производстве произошел пожар, в результате чего три человека получили серьезные ожоги. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии и были экстренно доставлены в больницу для оказания неотложной медицинской помощи.

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