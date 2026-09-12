Биолог рассказал об опасности божьих коровок для человека

Божьи коровки сами по себе не агрессивны, но они несут опасность, если их раздавить или случайно проглотить.
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