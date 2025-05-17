Эксперт по ЖКХ Шлеменков призвал радикально не менять нормы включения отопления

Евгений Шлеменков, вице-президент ассоциации малого и среднего предпринимательства «Опора России», поделился своим мнением о предложении депутата Сергея Гаврилова изменить правила отключения отопления в России.
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