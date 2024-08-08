Хабаровчане предпочитают классические сказки с иллюстрациями и аудиоспектаклями для своих детей

В Хабаровском крае исследование показало интерес родителей к детским книгам. Более половины респондентов (50%) отдают предпочтение классическим сказкам советских писателей, таким как "Приключения Незнайки" и "Крокодил Гена и его друзья".
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