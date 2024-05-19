В России начинается сезон лесных пожаров

Высокий и чрезвычайный класс пожарной опасности в ближайшие дни сохранится на западе Южного федерального округа и в регионах Сибири и Дальнего Востока, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.