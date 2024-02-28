Будет скандал? Орбакайте приедет в концертный зал, где сняли портрет Пугачевой

С тех пор, как страну покинула Алла Борисовна, больше никто не «разрешает весну». Примадонна больше не на слуху у российской публики, а в некоторых концертных залах настолько обижены на певицу, что даже снимают её портреты со стен почёта.
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