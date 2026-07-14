Август 1936-го. Чикаго, США. Нарком пищевой промышленности СССР Анастас Микоян стоит у прилавка с банками американского майонеза и думает: «Вот оно! Вот чего не хватает социализму!» Через несколько месяцев первая партия нового соуса едет прямо в Кремль — на дегустацию к самому Сталину.
Кто придумал советский майонез и почему его нельзя было экспортировать
Комментарии
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Nikolia Vovchenko
А, кто не даёт самому сделать...Нужно только сбить всё вместе. Если без консервантов, то это нужно будет хранить в холодильнике и скушать за 2-3 дня
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4 н.
Игорь Кузнецов
Конечно же так лучше всего, но я не видел чтобы кто-то это делал. Возможно у моих знакомых нет таких хозяек на кухне 🙂
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4 н.
Nikolia Vovchenko
Всё это делается проще простого. Нужен только миксер. Подойдёт даже ручной( тот где крутят за ручку, а лопасти крутятся)И, чем больше масла, тем быстрее взбивается и гуще становится
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4 н.
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