Кто придумал советский майонез и почему его нельзя было экспортировать

Nikolia Vovchenko А, кто не даёт самому сделать...Нужно только сбить всё вместе. Если без консервантов, то это нужно будет хранить в холодильнике и скушать за 2-3 дня

Игорь Кузнецов Конечно же так лучше всего, но я не видел чтобы кто-то это делал. Возможно у моих знакомых нет таких хозяек на кухне 🙂