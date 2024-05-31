Какой праздник 1 июня в России и мире Анна ФедороваПодробный перечень праздников, приуроченных к 1 июня 2024 года, включает в себя государственные, профессиональные, международные, народные и церковные события, отмечаемые в России.
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