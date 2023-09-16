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Игорь Николаев, народный артист России, находится в реанимации

Игорь Николаев, народный артист России, находится в реанимации

Игорь Николаев, народный артист России, находится в реанимации после обширного инфаркта. Его состояние стабилизируют врачи, которые прилагают все усилия для его выздоровления.

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