Игорь Николаев, народный артист России, находится в реанимации после обширного инфаркта. Его состояние стабилизируют врачи, которые прилагают все усилия для его выздоровления.
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