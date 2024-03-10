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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ливерпуль» и «Ман Сити» интересуются Нету. Трансфер вингера «Вулвс» может обойтись в 60 млн фунтов

Два сезона назад Нету планировал подписать «Арсенал», однако на тот момент «Вулвс» не собирались продавать футболиста, подписавшего долгосрочный контракт до 2027 года.

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