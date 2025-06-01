Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Борис
    Не надо перетягивать украинцев на свою сторону. Эту мразь надо уничтожать.Нужно перетягиват...
  • ninikooo Митусова
    👍👍👍👍Выкрасть Хахалеву...
  • Андрей
    надо просто депортировать азер-цев из России по 100 000 в месяц. За счёт диаспоры и богатых азер-цев. Через год посмо...Выкрасть Хахалеву...

И тут подоспело укрупнение. Когда начала гибнуть традиционная деревня

И тут подоспело укрупнение. Когда начала гибнуть традиционная деревня

1950-е справедливо считают золотым временем для сельского хозяйства. 75 лет назад, 30 мая 1950 года, ЦК ВКП(б) принял постановление, которое задало контуры развития отечественного сельского хозяйства на десятилетия вперёд, – «Об укрупнении мелких колхозов и задачах партийных организаций в этом деле».

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