Американский политик: Коммунистический Китай - главный приоритет для США, от которого надо защищаться

Чем ближе выборы президента США, тем активнее проявляют себя вероятные претенденты на этот высший пост делая острые заявления как о внутреннем положении в стране, так и внешней политике Соединенных Штатов.
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